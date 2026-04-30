Сбер финансирует ГК «Ривьера Инвест» в модернизации Завокзального района Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Сбербанка

В Екатеринбурге продолжается развитие жилого комплекса «Космос»: при проектном финансировании Сбера началось строительство ещё двух домов — № 8 и № 9. Кредитная линия, открытая банком, превышает 4,7 млрд рублей. Девелопером проекта выступает группа компаний «Ривьера Инвест Екатеринбург». Ввод зданий в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.

Новые дома высотой 30 и 31 этаж, получили символичные названия «Лира» и «Пегас». Это продолжает концепцию жилого комплекса, где каждый дом носит имя созвездий, которые можно увидеть в небе над Екатеринбургом. Космическая тематика прослеживается и в дизайне ЖК: оформлении фасадов, дворов, общественных пространств.

ЖК «Космос» расположен на территории бывшей промышленной зоны в Завокзальном микрорайоне на проспекте Космонавтов, 7. Сегодня это обособленный жилой квартал с высотной застройкой переменной этажности и паркингами.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» — наш надёжный партнёр, с которым мы реализуем значимые для Екатеринбурга проекты. ЖК “Космос” мы поддерживаем с самого начала, и за это время общий объём финансирования со стороны банка уже достиг 10,5 млрд рублей. Важно, что при реализации проекта девелопер бережно отнёсся к истории места: при застройке здесь сохранили полувековые ели, деревья стали частью благоустройства, оставляя связь с прошлым территории.

Валерий Малышев, генеральный директор ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург»:

- ЖК «Космос» — один из наших ключевых проектов. Для такого масштабного строительства принципиально важно иметь надёжного финансового партнёра. Сотрудничество со Сбером позволяет нам последовательно воплощать задуманные решения. Новые дома рассчитаны более чем на 600 семей, и наша задача — обеспечить здесь продуманную среду с удобной инфраструктурой.

