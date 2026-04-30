В Петербурге задержан уроженец Кубани, помогавший украинским мошенникам

В Санкт-Петербурге был задержан житель Краснодарского края, организовавший мошеннический колл-центр, пишет Мойка78.

В январе 2026 года мужчина через мессенджер получил предложение о работе от украинских кураторов. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый организовал технический центр. Он обеспечивал бесперебойную связь между мошенническими колл-центрами Украины и потенциальными жертвами в России.

Задержанный получил GSM-шлюзы через курьерские доставки и размещал их в арендованных в Петербурге квартирах. Чтобы нельзя было определить, откуда идет звонок, подозреваемый снял квартиры в Приморском районе, где на первых этажах находились бары, рестораны и магазины, которые каждый день совершают большое количество звонков.

Интересно, что при задержании житель Краснодарского края заявил полицейским, что работает в бане.

На мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика). Задержанный находится в СИЗО. Полицейские считают, что подозреваемый причастен как минимум к 21 факту дистанционного мошенничества - как в Петербурге, так и в других регионах.