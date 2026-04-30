В Екатеринбурге уничтожили 160 хризантем с вредителем из Литвы

В Екатеринбурге 30 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз больше 103 тысяч хризантем, выращенных в Нидерландах. На территорию региона их привезли из Литвы. Отмечается, что вся партия имела фитосанитарный сертификат.

- Должностным лицом управления совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены обязательные мероприятия по контролю: досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По итогам лабораторного исследования в 160 цветах обнаружили вредителя – белую ржавчину хризантем. Чтобы предотвратить распространение карантинного объекта, получатель партии принял решение уничтожить зараженные срезы.