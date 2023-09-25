Глава СКР заинтересовался делом об издевательствах над девочкой на Урале
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждет от свердловского Управления СКР информацию о ходе расследования уголовного дела об издевательствах над девочкой – сообщили KU66.RU.
Преступление произошло 23 сентября. Парень в роли коллектора пришел к 14-летней девочке, чтобы разобраться с долгом. Она не заплатила наркошопу 100 тысяч рублей. Мать ребенка пустила мужчину в дом. Он закрылся с девочкой в комнате и начал над ней издеваться. 24-летний парень заставил подростка раздеться и голой записать извинения на камеру, после чего ушел.
По предварительным данным, парню грозит срок до 15 лет.
Напомним, на Урале СКР возбудил дело из-за покусанной собакой девочки. В Полевском девочка получила травму во время экскурсии.
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