Глава СКР заинтересовался делом об издевательствах над девочкой на Урале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждет от свердловского Управления СКР информацию о ходе расследования уголовного дела об издевательствах над девочкой – сообщили KU66.RU.

Преступление произошло 23 сентября. Парень в роли коллектора пришел к 14-летней девочке, чтобы разобраться с долгом. Она не заплатила наркошопу 100 тысяч рублей. Мать ребенка пустила мужчину в дом. Он закрылся с девочкой в комнате и начал над ней издеваться. 24-летний парень заставил подростка раздеться и голой записать извинения на камеру, после чего ушел.

По предварительным данным, парню грозит срок до 15 лет.

Напомним, на Урале СКР возбудил дело из-за покусанной собакой девочки. В Полевском девочка получила травму во время экскурсии.

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