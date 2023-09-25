В Екатеринбурге прошел этап Кубка России по летнему биатлону

В Екатеринбург съехались более полусотни спортсменов из разных регионов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала прошел этап Кубка России по летнему биатлону среди мастеров. Он длился два дня. Соревнования проходили два на учебно-спортивной базе «Динамо».

В Екатеринбург съехались более полусотни спортсменов из разных регионов страны. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте от 35 лет.

- Чтобы получить удовольствие, показать всем, что биатлон возможен в любом возрасте. Самому старшему участнику у нас более 70 лет. Соревнования делятся на возрастные группы, – цитирует «ОТВ-Екатеринбург» президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

Также в соревнованиях принимали участие девушки.