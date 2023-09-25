Суд поставил точку в деле Васильева, устроившего аварию на Малышева

С Васильева вновь сняли обвинения в угоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Владимиру Васильеву, устроившему аварию на Малышева 4 августа 2019 года. Тогда в результате ДТП погибли двое мужчин: водитель и пассажир такси. Васильева вновь приговорили к 8 годам и 11 месяцам лишения свободы. При этом с него сняли обвинения в угоне автомобиля.

- Владимир Васильев признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что ранее Владимир Васильев отбывал наказание в колонии общего режима в Верхотурье. В мае 2023 года ему смягчили наказание, и он оказался в исправительном центре ФСИН.

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