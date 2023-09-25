В Академическом дети отправятся в «Большое путешествие»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Академическом дети смогут отправиться в «Большое путешествие». Маршрут появится в квартале Eleven.
Это будет пешеходная улица, которая пройдет через весь квартал и объединит дворы в пространство для отдыха с тематическими зонами.
- Гуляя по этому маршруту, жители смогут побывать в “Антарктиде”, “Тайге”, “Джунглях”, “Горах”, “Пустыне” и даже на “Море”, – сообщает девелопер.
Здесь появятся необычные клумбы и топиарии, граффити, игровые интерактивные площадки и многое другое.
Напомним, что в Академическом продлят трамвайную ветку. Проект утвердил Алексей Орлов. Длина трамвайной линии будет почти пять километров. Технический пуск прошел 6 сентября. Добраться в отдаленный район города станет комфортнее.
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