В Академическом дети отправятся в «Большое путешествие» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом дети смогут отправиться в «Большое путешествие». Маршрут появится в квартале Eleven.

Это будет пешеходная улица, которая пройдет через весь квартал и объединит дворы в пространство для отдыха с тематическими зонами.

- Гуляя по этому маршруту, жители смогут побывать в “Антарктиде”, “Тайге”, “Джунглях”, “Горах”, “Пустыне” и даже на “Море”, – сообщает девелопер.

Здесь появятся необычные клумбы и топиарии, граффити, игровые интерактивные площадки и многое другое.

Напомним, что в Академическом продлят трамвайную ветку. Проект утвердил Алексей Орлов. Длина трамвайной линии будет почти пять километров. Технический пуск прошел 6 сентября. Добраться в отдаленный район города станет комфортнее.

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