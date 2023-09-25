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НовостиОбщество25 сентября 2023 13:05

В екатеринбургских школах сломался единый электронный дневник

Родители не могут посмотреть оценки учеников
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
По словам родителей, новый электронный дневник сломался, проработав несколько дней

По словам родителей, новый электронный дневник сломался, проработав несколько дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга сломался единый электронный дневник. Как рассказал «КП-Екатеринбург» читатель, теперь родители не могут посмотреть оценки детей.

- В прошлом году был электронный дневник, привязанный к школе. А с нового учебного года появился единый электронный дневник. Обещали выдать пароли к нему на родительском собрании. Но по факту ничего не работает, нельзя посмотреть, как учится ребенок, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Согласно информации Департамента образования Екатеринбурга, единый электронный журнал и электронный дневник начнет действовать во всех школах города и области. Ресурсы являются частью Государственной информационной системы Свердловской области «Единое цифровое пространство».

- Электронные дневники, в которых можно было узнать расписание уроков, оценки ребенка и домашнее задание, в отдельных школах стали появляться с 2006 года. Однако у каждого образовательного учреждения была своя платформа, например «Дневник.ру» или «Сетевой город».

Теперь во всех школах региона появился электронный дневник, интегрированный в федеральную информационную систему «Моя школа» и работающий по единым стандартам. Постепенно ФГИС «Моя школа» введут во всех регионах России, - говорится в Telegram-канале Департамента образования Екатеринбурга.

На момент публикации получить комментарий в Департаменте образования Екатеринбурга не удалось.

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