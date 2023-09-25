В екатеринбургских школах сломался единый электронный дневник

По словам родителей, новый электронный дневник сломался, проработав несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга сломался единый электронный дневник. Как рассказал «КП-Екатеринбург» читатель, теперь родители не могут посмотреть оценки детей.

- В прошлом году был электронный дневник, привязанный к школе. А с нового учебного года появился единый электронный дневник. Обещали выдать пароли к нему на родительском собрании. Но по факту ничего не работает, нельзя посмотреть, как учится ребенок, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Согласно информации Департамента образования Екатеринбурга, единый электронный журнал и электронный дневник начнет действовать во всех школах города и области. Ресурсы являются частью Государственной информационной системы Свердловской области «Единое цифровое пространство».

- Электронные дневники, в которых можно было узнать расписание уроков, оценки ребенка и домашнее задание, в отдельных школах стали появляться с 2006 года. Однако у каждого образовательного учреждения была своя платформа, например «Дневник.ру» или «Сетевой город».

Теперь во всех школах региона появился электронный дневник, интегрированный в федеральную информационную систему «Моя школа» и работающий по единым стандартам. Постепенно ФГИС «Моя школа» введут во всех регионах России, - говорится в Telegram-канале Департамента образования Екатеринбурга.

На момент публикации получить комментарий в Департаменте образования Екатеринбурга не удалось.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru