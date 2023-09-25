«Страна Девелопмент» строит ЖК с лесами, горами и реками

Федеральный застройщик использует в своем флагманском проекте умиротворяюще цвета. Фото: «Страна Девелопмент»

Гуляете по своему жилому комплексу и получаете бесплатный сеанс цветотерапии. Бежевый - умиротворяет, медный - наполняет энергией, зеленый формирует чувство безопасности. Именно такие цвета использует федеральный застройщик «Страна Девелопмент» в своем флагманском проекте в Екатеринбурге «Сибирский сад».

Говорящее название отражает концепцию, которую архитекторы продумали до мелочей. Жилой комплекс разделен на четыре очереди. Каждая отражает разные природные элементы. Здесь есть реки, горы, леса и металлы. Все то, что так близко природе Урала.

«Идея архитекторов - создать природную идентичность для каждого квартала внутри жилого комплекса. Например, первый квартал визуально раскрывает металлы. Инструменты, которые мы применяем в оформлении дома - металлические панели под медь, платину и хром. В лесном квартале будут использованы зеленые, терракотовые и песочные оттенки, а также многоуровневое озеленение, которое создается за счет террасирования кровель», - рассказывает главный архитектор ГК «Страна Девелопмент» Олеся Половникова.

Сейчас в продаже квартиры в двух кварталах из четырех - Медном и Лесном. В последнем фасады домов отсылают к пейзажам: березовой роще благодаря белому и зеленому цветам и выступающим секциям из композитного металла, кронам деревьев из-за фактурной штукатурки. Ощутить спокойствие леса помогут видовые квартиры с террасами на верхних этажах. Вид из них выходит на тихий двор и аллею.

Медный квартал в жилом комплексе «Сибирский сад». Фото: «Страна Девелопмент»

Медный квартал в жилом комплексе «Сибирский сад»

В Медном архитектурная концепция воплощает взаимодействие города и природы. Натуральные цвета фасадов в сочетании с декоративными панелями, текстурированными под металл, на нижних и верхних этажах подчеркивают ландшафт. В квартирах на верхних этажах стоят панорамные окна, откуда открывается вид на лесопарки и панораму города.

Объединить первозданную природу и все удобства мегаполиса - главная задача, которую ставил перед собой застройщик, проектирую ЖК «Сибирский сад». Здесь уже сформирована комфортная инфраструктура, которую «Страна» только улучшит и дополнит.

Благодаря магистральным улицам и строящейся развязке до центра можно добраться за 15 минут. До остановок общественного транспорта, детских садов и школ, продуктовых магазинов, фитнеса можно дойти за несколько минут. В самом ЖК застройщик также предусмотрел места для строительства детского сада и школы. Жилой комплекс окружен лесопарковыми зонами, где можно отдохнуть на свежем воздухе, погулять с питомцем или устроить пикник. В шаговой доступности парки им. Лесоводов России и им. Маяковского.