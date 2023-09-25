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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 12:53

На трассе Сургут-Салехард в ДТП погиб водитель

Он не справился с управлением, и машина улетела в кювет
Евгений Булгарин
Точные обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования

Точные обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ямале водитель большегруза погиб в ДТП. ЧП произошло 25 сентября на трассе Сургут - Салехард, передает «Ямал 1».

Авария случилась около 13 часов.

- Водитель, управляя автомобилем «МАН» не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, - сообщает ГИБДД Ямала.

Итогом дорожно-транспортного происшествия стала гибель 39-летнего водителя большегруза. Он скончался на месте от полученных травм.

Точные обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.