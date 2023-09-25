На трассе Сургут-Салехард в ДТП погиб водитель

Точные обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ямале водитель большегруза погиб в ДТП. ЧП произошло 25 сентября на трассе Сургут - Салехард, передает «Ямал 1».

Авария случилась около 13 часов.

- Водитель, управляя автомобилем «МАН» не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, - сообщает ГИБДД Ямала.

Итогом дорожно-транспортного происшествия стала гибель 39-летнего водителя большегруза. Он скончался на месте от полученных травм.

Точные обстоятельства ЧП будут выяснены в ходе расследования.