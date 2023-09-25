Большинство екатеринбуржцев обновляют гардероб раз в месяц

В начале осени горожане стали закупаться джинсами, футболками и свитшотами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Большинство жителей Екатеринбурга обновляют гардероб раз в месяц. Всего их 31%. А 25% горожан делают это раз в сезон. Такими данными поделилась компания Lamoda.
Часть екатеринбуржцев начали готовиться к зиме еще в августе. Тогда они стали скупать плащи, утепленные жилеты и пальто. В начале осени горожане стали закупаться джинсами, футболками и свитшотами.
- Полную ревизию гардероба большинство екатеринбуржцев делают раз в год (28%). 20% опрошенных отдают или продают вещи раз в сезон, еще 18% — раз в полгода. Но есть и те, кто этого не делал никогда, - таких оказалось 14%, - рассказали в пресс-службе компании.
37% екатеринбуржцев признались, что покупали вещи, которые надевали всего раз в жизни. А 20% регулярно сталкиваются с такой проблемой.
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