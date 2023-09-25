«Уралвагонзавод» поможет сотрудникам с ипотекой на жилье

Обязательное условие при покупке квартиры – она должна находиться в Нижнем Тагиле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» помогает сотрудникам обзавестись новыми квартирами. Стартовал очередной этап программы «Жилье». Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Программа действует на предприятии уже несколько лет. Она предполагает погашение банковских процентов по ипотечному кредиту в 2024 году. Ежегодно поддержкой пользуются несколько сотен сотрудников УВЗ.

- Благодаря этой программе у сотрудников предприятия появляется дополнительный стимул добросовестно работать, постоянно подтверждать свой профессионализм, вести активную общественную жизнь и, конечно, создавать крепкие семьи, – отметил директор по персоналу Уралвагонзавода Руслан Юсупов.

Приоритет для участия в программе отдается квалифицированным работникам, которые имеют востребованную профессию. Участников определяет рейтинг и жилищная комиссия завода. Обязательное условие при покупке квартиры – она должна находиться в Нижнем Тагиле.

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