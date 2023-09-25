Новый чайник от Polaris как центр притяжения на кухне

Чайником легко и удобно пользоваться благодаря новой запатентованной технологии Waterway pro. Фото: пресс-служба ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Современные гаджеты должны быть не только функциональными и удобными, но и органично смотреться в модных интерьерах. Polaris разработал чайник PWK 1746CA WATERWAY PRO, который станет стильным аксессуаром на любой кухне. Он имеет лаконичный дизайн и выполнен в стальном, белом, черном, красном и сером цветах. Яркая подсветка по диаметру во время работы гармонично дополняет внешний вид гаджета и пространство вокруг. Фирменная ручка чайника выполнена итальянским дизайн-бюро.

Чайником легко и удобно пользоваться благодаря новой запатентованной технологии Waterway pro. Она обеспечивает верхний залив воды в чайник без открытия крышки. Для заботы о здоровье пользователей в приборе есть фильтр для очистки воды. Гаджет имеет шкалу контроля уровня воды, защиту от перегрева и блокировку включения без воды. Это значит, что он перестает работать, если обнаружит неправильное использование. Эти функции сделают безопаснее и проще бытовые хлопоты в каждом доме, будь то семья с детьми или молодая пара.

Объем чайника – 1,7 литра. Его корпус выполнен из нержавеющей высококачественной стали. Крышка чайника спроектирована так, что она легко снимается. Это делает очистку прибора еще более удобной.

Английский контроллер Strix обеспечивает надежность и долговечность: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Контролер отвечает и за безопасность использования чайника: защиту от включения без воды, случайного включения прибора и автоматического выключения при закипании.