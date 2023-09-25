В свердловском поселке неделю ищут парня, нуждающегося в медицинской помощи

В день исчезновения молодой человек был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку и желтую куртку. Фото: «Прорыв»

В свердловском поселке Старопышминск начались поиски 26-летнего парня. О местонахождении Андрея Горшунова неизвестно с 19 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темного цвета, - рассказали волонтеры.

Отмечается, что парень нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения молодой человек был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку и желтую куртку. На ногах у него были обуты ботинки коричневого цвета.

Сейчас поисками Андрея Горшунова занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться молодой человек, сообщите об этом координатору поиска Евгении по номеру 8 900 214-70-26. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в ОВД Березовского ГО, набрав +7 (34369) 4-75-00.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru