В Екатеринбурге на месте «Елисейского» на Красноармейской откроют «Перекресток»

Сейчас распродает магазинное оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге гастроном «Елисейский» на улице Красноармейской, 64, закроется 27 сентября. На его месте появится новый «Перекресток». Об этом сообщил владелец уральской сети Александр Оглоблин на своей странице во «ВКонтакте».

- Грустно, печально, но надо закрывать! Скоро здесь появится красивый «Перекресток», - отметил Александр Оглобин.

Также предприниматель отметил, что сейчас распродает магазинное оборудование. На продажу выстелены холодильники, стеллажи и освещение.

О закрытии сети гастрономов стало известно в начале сентября 2023 года. Об этом заявил сам предприниматель. Тогда Александр Оглоблин назвал причиной закрытия конкуренцию с федеральными ретейлерами.

- Это грустное и печальное событие. С чем связано? С тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными частями зачастую. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей, - рассказал владелец сети.

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