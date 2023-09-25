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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:29

Куйвашев выделил больше 160 миллионов на премии борцам с лесными пожарами

По 75 тысяч рублей получат 1357 спасателей
Дарья ЧИПУРИНА
Из всей суммы более 86 миллионов рублей направлены для поощрения 832 сотрудников «Уральской авиабазы»

Из всей суммы более 86 миллионов рублей направлены для поощрения 832 сотрудников «Уральской авиабазы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил больше 160 миллионов рублей на премии борцам с лесными пожарами. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

По 75 тысяч рублей получат 1357 спасателей. Именно столько пожарных принимало непосредственное участие в тушении возгораний. Еще 187 специалистов получат по 30 тысяч рублей. Они были задействованы в организационно-техническом обеспечении работы учреждений.

- Из всей суммы более 86 миллионов рублей направлены для поощрения 832 сотрудников «Уральской авиабазы». Они занимаются тушением огня в самых труднодоступных местах, где нет возможности доставить спецтехнику, – работа ведется вручную, - пояснили в свердловском правительстве.

Ранее в Сосьве завершилось строительство домов для погорельцев. Возвести жилье удалось за четыре месяца после страшного пожара.

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