Куйвашев выделил больше 160 миллионов на премии борцам с лесными пожарами

Из всей суммы более 86 миллионов рублей направлены для поощрения 832 сотрудников «Уральской авиабазы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил больше 160 миллионов рублей на премии борцам с лесными пожарами. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

По 75 тысяч рублей получат 1357 спасателей. Именно столько пожарных принимало непосредственное участие в тушении возгораний. Еще 187 специалистов получат по 30 тысяч рублей. Они были задействованы в организационно-техническом обеспечении работы учреждений.

- Из всей суммы более 86 миллионов рублей направлены для поощрения 832 сотрудников «Уральской авиабазы». Они занимаются тушением огня в самых труднодоступных местах, где нет возможности доставить спецтехнику, – работа ведется вручную, - пояснили в свердловском правительстве.

Ранее в Сосьве завершилось строительство домов для погорельцев. Возвести жилье удалось за четыре месяца после страшного пожара.

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