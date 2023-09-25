На Вторчермете мужчина выпал из окна многоэтажки

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фото: Telegram-канал «Безумный ЕКБ»

В Екатеринбурге нашли тело мужчины. Человек выпал из окна многоэтажки в переулке Сызранском, 15. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Тело выпавшего мужчины накрыли. «КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментария по теме отказались.

Ранее, 22 сентября, в Екатеринбурге девушка выпала из окна девятиэтажки. В Железнодорожном районе не удалось спасти выпавшую из окна дома екатеринбурженку.

- На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось, - отмечает свидетель ЧП.

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