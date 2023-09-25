До 13% годовых: УБРиР повышает ставки по вкладам

Фото: предоставлено пресс службой УБРиР

— Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает доходность по вкладам. С 25 августа максимальная ставка по вкладам “Правильный выбор” и “Доходность на максимум” достигает 13% годовых. Повышенная доходность по этим сберегательным продуктам возможна при оформлении на три года, с капитализацией процентов, совершении трат по картам банка от 10 000 рублей в месяц и подключении опции “Больше плюсов”.

- После повышения ключевой ставки рынок аккуратно отреагировал на эти изменения. Мы в свою очередь одними из первых среди крупных банков повысили ставки по самым популярным среди наших клиентов вкладам, поскольку нам важно обеспечивать людей предложением, адекватным меняющейся экономической ситуации, — рассказал Михаил Прилепов, управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР.

Вклады открываются онлайн: в мобильном приложении или в интернет-банке. Продукт “Доход на максимум” могут оформить только новые клиенты, ранее не имеющие сберегательных продуктов в УБРиР.