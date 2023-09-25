В Свердловской области подорожает хлеб и кондитерские изделия

Об удорожании продукции заявили девять крупных свердловских поставщиков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области хлеб и кондитерские изделия станут дороже. Причин подорожания несколько: ослабление рубля, увеличение расходов на работу персонала, удорожание сырья и упаковки. Об этом изданию ЕАН сообщили владельцы общепита. Они получили уведомление о повышении цен от поставщиков.

Об удорожании продукции заявили девять крупных свердловских поставщиков. В среднем предприятие подняли стоимость на 3-28 процентов. Это зависит от вида продукции.

- Это не первое за текущий месяц уведомление. В начале сентября поставщики подняли цены на крупу на 30 %, курица подорожала двукратно, ждем повышения цен на свинину. В кейтеринге цены на продукты питания еженедельно растут на 6-10 %, - рассказал предприниматель из сферы общепита.

Ранее в Свердловской области на 21% подорожали жилищные услуги. Больше всего в стоимости подскочила плата за капремонт.

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