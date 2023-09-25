Сейчас рабочие стараются обеспечить полную безопасность пассажирам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамвая на Тагилстрой. Работы выполнил «Тагильский трамвай» 24 сентября. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

- Как говорят специалисты, сначала надо «пробить колею». Затем начнется процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой несколько циклов, - рассказал градоначальник.

Обкатка будет проходить на месте и дальше. Прокладка линии на путепроводе является объектом нового строительства. Сейчас рабочие стараются обеспечить полную безопасность пассажирам.

Ранее, 16 августа, в Академическом районе Екатеринбурга запустили первый трамвай. Там начались тестовые испытания новой ветки.

- Предварительно необходимо наездить 20 тысяч тонн, так мы делали при запуске трамвая в Верхнюю Пышму. Процесс занимает примерно два месяца, - пояснили в мэрии Екатеринбурга.

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