Свердловчане резко увеличили спрос на ипотеку перед повышением ставок

За три недели сентября, до повышения ставок, заемщики ВТБ в Свердловской области получили жилищные кредиты на общую сумму 4,8 млрд рублей. Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

За три недели сентября, до повышения ставок, заемщики ВТБ в Свердловской области получили жилищные кредиты на общую сумму 4,8 млрд рублей. Средний чек жилищного кредита в регионе в начале осени составил 4,1 млн рублей.

- Начало осени было отмечено настоящим «бумом» на рынке жилищных кредитов. Объемы наших выдач ипотеки с начала месяца на Среднем Урале на 90% превысили показатели за аналогичный период августа и в три с лишним раза – результаты трех первых недель сентября 2022 года. Отмечу, что даже после повышения ставок уже одобренные условия в части процентной ставки сохраняются и будут действовать три месяца с момента ответа от банка, - комментирует управляющий банком в Свердловской области Валентина Жильцова.

Как отмечают эксперты, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение». В октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн рублей.