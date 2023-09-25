СК организовал проверку из-за ДТП с автобусом с екатеринбургскими школьниками

В автобусе находилось 15 детей. Фото: ГИБДД по Свердловской области
Свердловский Следственный комитет организовал проверку из-за ДТП микроавтобуса и легковушки. В транспорте на момент аварии находились 22 человека, из них 15 - дети. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
Столкновение произошло днем 24 сентября, когда екатеринбургские школьники возвращались из парка «Оленьи ручьи». Автобус ехал по трассе Пермь – Екатеринбург, когда в него влетела иномарка. В ДТП пострадала 12-летняя девочка.
- Организована проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе процессуальной проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента, - рассказали в свердловском ведомстве.
Сейчас силовики устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев. Также следователи выяснят точное число пострадавших и степень тяжести полученных травм. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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