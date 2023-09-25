В Верхотурье дверь автобуса сломала школьнице руку

Дверь автобуса ударила девочку по руке, из-за чего ей потребовалась помощь медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье районный суд разбирался в ситуации, случившейся в мае 2022 года. Девочка, которая ехала в автобусе с отцом, неожиданно заработала себе перелом руки.

- Во время остановки автобуса, держась за поручень, девочка начала вставать с пассажирского сиденья, в этот момент открывающейся дверью ее ударило по руке, в результате чего она получила травму в виде перелома руки, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В результате происшествия несовершеннолетней были причинены телесные повреждения и физическая боль.

После случившегося прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда с транспортной компании в пользу девочки. В итоге суд встал на сторону ребенка. Перевозчику придется заплатить за перелом руки школьницы 50 тысяч рублей.