Банки Екатеринбурга участвуют в «Монетной неделе»

Главная цель акции – вернуть в оборот деньги, которые хранятся у народа без дела Фото: Мария ЛЕНЦ

Банки Екатеринбурга объявили сбор мелочи. В свердловской столице стартовала «Монетная неделя». Она будет действовать с 25 сентября по 8 октября.

Главная цель акции – вернуть в оборот деньги, которые хранятся у народа без дела. Ограничения по количеству собранной мелочи нет. Принести можно даже поврежденные монеты: потемневшие или поцарапанные. Однако перед тем, как сдать деньги, необходимо отсортировать их по номиналу.

- Некоторые банки будут предлагать своим клиентам сувениры или памятные монеты. Подробности и условия уточняйте в том банке, где вы решили произвести обмен, - отметили организаторы акции.

По всей Свердловской области 46 городов принимают участие в «Монетной неделе». А в Екатеринбурге мелочь принимают 29 банков. Полный их список можно посмотреть по ссылке.

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