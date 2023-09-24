В Свердловской области завершились поиски 52-летней женщины, пропавшей в лесу

Женщину нашел друг сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской деревне Большая Именная завершились поиски 52-летней женщины. Олеся Ершова (Драчева) ушла в лес 23 сентября и не вернулась. Вечером 24 сентября свердловчанку удалось найти. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь и готовность помочь, - рассказали волонтеры «КП-Екатеринбург». - Нашли друзья сына пропавшей.

Ранее, вечером 22 сентября, в Екатеринбурге нашли пропавшего пенсионера. Последний раз перед исчезновением его видели в Железнодорожном районе. О местонахождении мужчины было неизвестно с 21 сентября.

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