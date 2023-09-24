Под Невьянском трассу окутало дымом из-за крупного пожара

Угрозы распространения пожара на строения нет
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В лесу под Невьянском разгорелся крупный пожар. Дым от возгорания окутал находящиеся рядом трассы. Об плохой видимости на дорогах рассказала тагильчанка по имени Аня в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Пожар разгорелся днем 24 сентября. Дым от него разошелся на несколько километров.
- Рядом с заправкой горит трава, по всей видимости и торф еще тлеет в лесу. На дороге из-за пожара очень сильное задымление. Видимость местами нулевая, запах удушающий. Тушат всего две пожарные машины. Водители, будьте бдительны! - предупреждает свердловчанка.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что площадь пожара достигает двух гектаров. А источник огня – сухая трава.
- Угрозы распространения пожара на строения нет. На месте работают одиннадцать человек личного состава, четыре единицы пожарно-спасательной техники, - рассказали спасатели.
Уже вечером возгорание удалось потушить. Информации о пострадавших не поступало.
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