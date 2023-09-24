Солист группы «Три дня дождя» хотел отменить скандальный концерт в Екатеринбурге

Певцу отказали в отмене скандального концерта. Фото: соцсети

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал, что хотел отменить скандальный концерт в Екатеринбурге. Причиной тому было плохое самочувствие музыканта. Об этом артист признался во время интервью YouTube-каналу «Вписка».

- Я проснулся утром и мне было очень плохо. Я написал организаторам, чтобы отменяли концерт. Мне сказали: «Нет», - рассказал певец.

Также артист признался, что в тот день был в состоянии наркотического опьянения. Утром перед концертом он употребил вещества, а само выступление даже не помнит.

В июне 2023 года Глеб Викторов дал концерт в Екатеринбурге. На выступлении певец был пьяным. Зрители заметили, что он шатался и пел с трудом, из рук артиста выпадал микрофон. Солиста группы попытались привести в чувство, однако это не помогло. Концерт был провальным. Дальнейшие выступления отменили.

После этих скандальных событий проект «Три дня дождя» закрыли. Продюсер группы объяснил такое поведение болезнью и алкогольным опьянением.

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