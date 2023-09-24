В свердловской деревне ищут 52-летнюю женщину, потерявшуюся в лесу

В день исчезновения, женщина была одета в черную куртку и черные штаны. Фото:«ЛизаАлерт»

В свердловской деревне Большая Именная ищут 52-летнюю женщину. Олеся Ершова (Драчева) ушла в лес 23 сентября и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 175 сантиметров, полного телосложения, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения, женщина была одета в черную куртку и черные штаны. На ногах у нее были обуты фиолетовые резиновые сапоги, на голове – зеленый платок.

Сейчас поисками Олеси Ершовой занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться женщина, сообщите об этом инфогру «ЛизаАлерт» Дарье по номеру 89826427830. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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