Главврач свердловского онкологического центра оставит должность

Пока неизвестно, что именно послужило причиной увольнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач свердловского онкологического центра Борис Мейлах покинет свою должность. Пока неизвестно, что именно послужило причиной увольнения. Об этом сообщает URA.RU.

- Борис Мейлах в скором времени оставит свою должность. Он будет переведен в другое медучреждение на пост главврача, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. На момент публикации ответа получить не удалось. Также не был получен комментарий в пресс-службе самого онкологического центра.

Ранее, в Екатеринбурге воспитатели массово уволились из детского сада №463 на Вторчермете. Однако найти им замену удалось быстро. Сейчас в учреждении продолжают действовать шесть групп.

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