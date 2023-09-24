Увеличится стоимость проезда из Ревды в Екатеринбург

До 1 октября свердловчане смогут приобрести билеты по старой цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд на автобусе из Ревды в Екатеринбург станет дороже. Стоимость поднимут с 1 октября. Об этом сообщает «Ревда-инфо».

С октября поездка до северного автовокзала Екатеринбурга обойдется жителю Ревды в 145 рублей, вместо 138. Стоимость проезда на автобусе до ТЦ «МЕГА» - 128 рублей. Доехать до Коллективных садов – станции Решеты можно будет за 75 рублей, проезд подорожал на четыре рубля. Дорога до поворота на поселок Решеты также стала дороже на четыре рубля, теперь она обойдется в 84 рубля. Стоимость поездки до Палкинского торфяника поднялась до 110 рублей, до 1 октября проезд в автобусе стоит 104 рубля.

Пока на сайте северного автовокзала изменений нет. Там не объявляли о повышении стоимости проезда. До 1 октября свердловчане смогут приобрести билеты по старой цене.

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