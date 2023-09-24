В Екатеринбурге подросток и ребенок, ехавшие на питбайке, пострадали в аварии

На момент аварии дети были без шлемов. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На ЕКАД в аварии пострадали 17-летний подросток и 11-летняя девочка. Они ехали на питбайке и столкнулись с иномаркой, стоящей на обочине. Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла днем 23 сентября на 16 километре трассы. Подросток ехал со стороны Дублера Сибирского тракта в сторону Березовского. На пассажирском месте находилась девочка. Ребята наехали на Chery Tiggo, которая стояла на обочине.

- В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних: водитель и пассажир мотоцикла «Питбайк», из них 17-летний юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, 11-летняя девочка пассажир с ушибом головы и царапинами на спине были доставлены в ДГКБ № 9. В момент ДТП несовершеннолетние находились без мотошлемов, - отметили в екатеринбургской ГИБДД.

За рулем авто находился 43-летний мужчина, стаж вождения которого достигает 25 лет. На момент аварии он был трезв. По словам автомобилиста, он припарковался на обочине, чтобы перебортовать колесо. Он открыл дверь, когда в нее неожиданно влетели два ребенка. Мужчина вызвал скорую помощь.

Информация об аварии передана в ПДН. Инспекторы проверят школу, в которой учатся пострадавшие.

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