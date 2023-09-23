На Белинского перевернулась иномарка с беременной женщиной и дочкой

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

На улице Белинского в Екатеринбурге перевернулся красный Opel Corsa. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель иномарки решил свернуть на парковку у офисного здания из среднего ряда. И моментально столкнулся с BMW. Известно, что водитель Opel Corsa ехал вместе с дочкой и беременной супругой.

- В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка из автомобиля Opel Astra, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение. Беременная женщина была осмотрена на месте скорой медицинской помощью, травм не получила, - сообщили в ГИБДД.

Напомним, что на Серовском тракте пьяный водитель устроил массовую аварию.

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