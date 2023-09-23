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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 12:55

В Екатеринбурге задержали мужчину с запрещенным порошком

Мужчина пытался избавиться от синтетики, выбросив на землю
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Мужчина признался, что купил наркотик без цели сбыта

Мужчина признался, что купил наркотик без цели сбыта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Екатеринбурга задержали 34-летнего мужчину с синтетикой. Как сообщили в УМВД, подозрительного горожанина заметили на улице Щорса. При этом прохожий при виде сотрудников в форме сбросил на землю сверток с порошкообразным содержимым. Как оказалось, у сбытчика был наркотик весом 0,47 грамма.

- В отношении фигуранта органами дознания территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - сообщили в полиции.

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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