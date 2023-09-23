В Екатеринбурге задержали мужчину с запрещенным порошком

Мужчина признался, что купил наркотик без цели сбыта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Екатеринбурга задержали 34-летнего мужчину с синтетикой. Как сообщили в УМВД, подозрительного горожанина заметили на улице Щорса. При этом прохожий при виде сотрудников в форме сбросил на землю сверток с порошкообразным содержимым. Как оказалось, у сбытчика был наркотик весом 0,47 грамма.

- В отношении фигуранта органами дознания территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - сообщили в полиции.

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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