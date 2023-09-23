Публикуем анонимный рассказ педагога Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая учительница школы № 22 на Уралмаше объяснила, почему сменила место работы. По словам женщины, она не смогла выдержать поведения нового директора Ильи Смирнова. Об этом она на условиях анонимности рассказала «КП-Екатеринбург».

- Надо сказать, что нового директора мы очень ждали. Предыдущий ушел неожиданно для всех. Но с самых первых дней Смирнов проявил себя как не очень опытный руководитель, и мы с опасениями ходили на совещание. Он в открытую говорил, что будет поднимать школу «с колен». И переламывать нас. Со всех сторон он говорил про грязные стены, и что учителя должны мыть кабинеты. Запрещал детей выпускать в туалеты во время занятий, потому что они портят имущество. Пусть терпят – так говорил Илья Николаевич. При этом сам на разговор с детьми не шел. А с учителями в возрасте говорил на повышенных тонах. Однозначно он не знает, что такое работать с педагогами и детьми. Учителя ко всем его выходкам стали относиться с юмором. А как иначе нервной системе справляться?! – рассказала женщина.

Напомним, что при новом директоре из школы уволилось 20 учителей.

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