Тело мужчины нашли на рабочем месте 11 сентября
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сысерти лейтенант полиции обнаружил труп 46-летнего диспетчера управляющей компании. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тело мужчины было найдено 11 сентября на рабочем месте.
- Криминала в этой истории нет. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы после падения с лестницы, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
Напомним, что в Ирбите на шестом месяце беременности скончалась 36-летняя женщина. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.
Добавим, что спустя шесть лет в Нижней Туре нашли тело 21-летнего студента Владислава Ушакова. Его родные считают, что парень стал жертвой преступления.
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