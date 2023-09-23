Больше всех в июле заработали страховщики и финансисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области средняя зарплата составила 62 718 рублей. Это на 16,5% больше, чем год назад. Согласно данным Свердловскстата, в июле наибольший доход был у представителей сферы финансов и страхования – 115 692 рубля.

У ученых, которые занимаются разрботками и исследованиями средняя зарплата 101 077 рублей. Это на 16,6% больше, чем в прошлом году. Сотрудники IT-компаний на третьем месте с зарплатой в 99 161 рубль.

У сотрудников образовательной сферы средняя зарплата оказалось самой низкой – 31 468 рублей и 90 копеек.

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