В Академическом появится АЗС, на которой нельзя заправиться

Автогородок для детей заработает в октябре Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Академического района выделила земля под строительство детского автогородка. В нем даже будет АЗС, но заправиться на ней будет нельзя. Открытие автогородка планируется через месяц.

- В Академическом районе города Екатеринбурга строится автогородок, в котором запланировано проведение тренировочных занятий с детьми по повышению их знаний в части дорожной безопасности. Торжественное открытие площадки запланировано на вторую половину октября, о котором общественность проинформируем дополнительно, - сообщила начальник отделения пропаганды свердловского управления ГИБДД Галина Кравченко.

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