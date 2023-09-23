В Академическом появится АЗС, на которой нельзя заправиться

Автогородок для детей заработает в октябре
Фото: Олег УКЛАДОВ
Администрация Академического района выделила земля под строительство детского автогородка. В нем даже будет АЗС, но заправиться на ней будет нельзя. Открытие автогородка планируется через месяц.
- В Академическом районе города Екатеринбурга строится автогородок, в котором запланировано проведение тренировочных занятий с детьми по повышению их знаний в части дорожной безопасности. Торжественное открытие площадки запланировано на вторую половину октября, о котором общественность проинформируем дополнительно, - сообщила начальник отделения пропаганды свердловского управления ГИБДД Галина Кравченко.
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