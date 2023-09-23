В Екатеринбурге рассмотрят апелляцию уральца, обвиняемого в убийстве жены-участковой

Артур Русинов не признает вину Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Свердловском областном суде рассмотрят апелляционную жалобу на арест 34-летнего жителя Красноуфимска Артура Русинова. Заседание пройдет 27 сентября. Бухгалтера обвиняют в убийстве супруги, сотрудницы службы участковых уполномоченных Эльвиры Муфазаловой. А также в незаконном приобретении устройств слежения и вмешательством в частную жизнь.

- 22 сентября Русинова этапировали из ИВС Нижних Серег в СИЗО-1 Екатеринбурга, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

По версии следствия, старший лейтенант полиции была забита до смерти 29 апреля 2022 года на берегу Бисерти. До этого она сбежала от мужа вместе с детьми из-за неоднократных побоев, о чем рассказывала родственникам. В ночь на 13 сентября Русинова задержал спецназ, спустя сутки его отправили под стражу.

Напомним, что следователи провели специальный эксперимент, по результатам которого было принято решение о задержании Русинова.

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