За лето в Екатеринбурге появились 38 граффити

Один из арт-объектов, который появился этим летом в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

За лето в Екатеринбурге появились 38 новых граффити. Над ними работали больше 30 художников в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Некоторые граффити пока не завершены – работа над ними закончится к октябрьскому похолоданию.

- После начала снегопадов художники не остановятся в преображении города – лишь перейдут на способы выражения, которые не зависят от погоды. Холодное время года ознаменует появление в уральской столице новых инсталляций, мозаик и других арт-объектов, - сообщает Администрация Екатеринбурга.

На протяжении всего сезона мы рассказывали об арт-объектах, которые периодически появлялись в городе. Например, мурал из 16 сюжетов о дружбе, нежности, сестринстве, противостоянии, слиянии и других отношениях. Также на здании Молодежного центра культуры изобразили героя с пылающим сердцем в мире звуков.

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