На трассе под Екатеринбургом мужчина обматерил полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Екатеринбургом мужчина обматерил полицейских. За это его увезли в участок и проверяют на состав преступления предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Вечером 22 сентября на дороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск к полицейским подошел 27-летний мужчина и начал вести себя вызывающе, публично выражался грубой нецензурной бранью в сторону инспектора. Потом размахивал руками и схватил служащего за форму.

- На неоднократные законные требования прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал, чем оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, - сообщает ГИБДД по Свердловской области.

Мужчину доставили в участок для разбирательства и, оказалось, что ранее он уже был судим. Три раза безработного судили за кражу и один раз за мошенничество.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru