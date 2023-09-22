В Первоуральске открыли новую библиотеку

В Первоуральске открыли новую модульную библиотеку. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Первоуральске открыли новую модульную библиотеку. На модернизацию муниципальной библиотеки ушло 6 миллионов рублей. Основная идея концепции – «Чтение без границ».

В новой библиотеке сделали четыре зоны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- В этом здании всегда была библиотека, и многие первоуральцы, которым сейчас 30-40 лет, приходили сюда ещё детьми. А новое поколение будет приходить уже в модернизированную библиотеку. Сегодняшний читатель очень требовательный, тем более дети, - сказал заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.

На территории библиотеки создали видеостудию «Объектив». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В новой библиотеке сделали четыре зоны: «Территория Детства», «Территория Книги», «Территория Творчества», «Территория Кибер IT». Основным направлением деятельности библиотеки станет работа с детьми. Также на территории библиотеки создали видеостудию «Объектив», школа информационной грамотности «НЕформат» и краеведческая студия «Арт-Лиса».

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