В Екатеринбурге пропал 44-летний мужчина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге пропал 44-летний мужчина. Василия Махнева последний раз видели 17 сентября в Железнодорожном районе. Рост лысого мужчины 170 сантиметров, у него худощавое телосложение и зеленые глаза. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
- Он был одет в белую футболку, черные трико и черные кроссовки, - сообщает поисковый отряд.
Ориентировка на пропавшего мужчину. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Ранее мы сообщали, что на Урале ищут 68-летнего дедушку. 21 сентября Виктор Дюк ушел в лес и не вернулся. Последний раз его видели в деревне Поспелково Серовского городского округа Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
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