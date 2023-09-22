Пропавшего в Екатеринбурге пожилого мужчину нашли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли пропавшего ранее пожилого мужчину. С 21 сентября местонахождение Александра было неизвестно. Последний раз его видели в Железнодорожном районе. Его поисками занимался отряд «ЛизаАлерт».

- Найден, Жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в социальных сетях поискового отряда.

Ранее мы сообщали, что на Урале ищут 68-летнего дедушку. 21 сентября Виктор Дюк ушел в лес и не вернулся. Последний раз его видели в деревне Поспелково Серовского городского округа Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

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