В Свердловской области средняя зарплата выросла до 61 тысячи рублей

Средняя заработная плата, за период январь-июль 2023 года в Свердловской области, выросла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя заработная плата, за период январь-июль 2023 года в Свердловской области, выросла. По данным Свердловскстата, это значение равно 61 236 рублей, что является 115,7% к уровню зарплат за этот же период прошлого года.

- Заработная плата работников крупных и средних организаций Свердловской области в указанном периоде составила 67 064 рубля, - сообщает Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

Больше всего получают работники компаний в области информации и связи, их средний доход - 99 134 рублей. Чуть меньше платят на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - 81 128 рублей. на третьем месте металлургическое производство с оплатой в 80 384 рубля. Меньше всего получают работники на производстве бумаги и бумажных изделий - им платят 34 119 рублей.

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