В Свердловской области пропал дедушка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Урале ищут 68-летнего дедушку. 21 сентября Виктор Дюк ушел в лес и не вернулся. Последний раз его видели в деревне Поспелково Серовского городского округа Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Виктор Дюк ушел в лес и не вернулся. Фото: ЛизаАлерт
- Приметы – рост 172 сантиметра, плотное телосложение, лысый, глаза голубые - рассказали волонтеры.
Сообщается, что дедушка может находиться в любом городе. В день пропажи Виктор Дюк был в желтой камуфляжной кофте с темными вставками на локтях и штанах. На ногах у него были резиновые сапоги.
Поисками дедушки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Виктор, сообщите, пожалуйста, об этом инфоргу Кристине по номеру 89630511656. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru