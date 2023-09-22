В Свердловской области пропал дедушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале ищут 68-летнего дедушку. 21 сентября Виктор Дюк ушел в лес и не вернулся. Последний раз его видели в деревне Поспелково Серовского городского округа Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Виктор Дюк ушел в лес и не вернулся. Фото: ЛизаАлерт

- Приметы – рост 172 сантиметра, плотное телосложение, лысый, глаза голубые - рассказали волонтеры.

Сообщается, что дедушка может находиться в любом городе. В день пропажи Виктор Дюк был в желтой камуфляжной кофте с темными вставками на локтях и штанах. На ногах у него были резиновые сапоги.

Поисками дедушки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Виктор, сообщите, пожалуйста, об этом инфоргу Кристине по номеру 89630511656. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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