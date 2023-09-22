В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду на 49 лет за один рубль в год. Фото: Гис-Торги

В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду за один рубль в год. Арендовать ее можно на 49 лет. Информация об этом размещена на платформе «Гис-Торги».

«Мадрид» является объектом культурного наследия федерального значения. Один рубль в год - стартовая стоимость за гостиницу. При этом шаг аукциона составляет всего 50 копеек.

Сейчас здание находится в неудовлетворительном виде. Желающий ее арендовать обязуется восстановить исторический памятник.

- Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору в целях проведения работ по сохранению объекта аукциона и его использования в соответствии с целевым назначением, которое подлежит уточнению после проведения работ по сохранению в соответствии с утвержденной проектной документацией – сообщается на сайте «Гис-Торги».

Общая площадь гостиницы – 9200 квадратных метров. Для ремонта потребуется пройти определенные согласования и экспертизы.

На платформе указано, что размер задатка составляет около 2,5 миллионов рублей.

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