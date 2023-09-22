В Серове и Первоуральске благоустроили территории. Фото: департаменте информационной политики Свердловской области

В Серове и Первоуральске благоустроили две территории. Обновленные пространства открыли 22 сентября.

Реконструкция прошла в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Серове горожане проголосовали за благоустройство «Сиреневого бульвара». Здесь обновили пешеходную зону, установили новое освещение, подвесные качели, цветники и видеонаблюдение.

В Первоуральске обновили «Парк ДК им. Ленина». Установили детские и спортивные площадки со специальным покрытием, добавили пешеходные зоны, велодорожки, места для выгула собак. Также здесь установили уличный театр и площадку с музыкальными инструментами.

- Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина с 2017 года. В 2023 году в нашем регионе ведется благоустройство 59 объектов, общая сумма средств, предусмотренная в бюджете региона на софинансирование работ по благоустройству, составляет 1,73 млрд рублей – прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области.

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