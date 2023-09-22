В Екатеринбурге 25 классов закрыли на карантин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге 25 классов закрыли на карантин. В администрации города прокомментировали, что болеет более 250 школьников.

На карантин отправлены обучающиеся из 11 образовательных учреждений. Помимо этого, начали закрывать группы в детских садах.

- На начало текущей недели на карантине в связи с ОРВИ находятся 19 групп в 16 детских садах, где болеют 145 воспитанников – прокомментировали «КП-Екатеринбург» в мэрии города.

Напомним, что в Екатеринбурге в пять раз выросло число случаев заражения коронавирусом. При этом уральцы начали в два раза реже проверяться на COVID-19. За период с 1 по 17 сентября было выполнено 568 тестов, 65 из которых дали положительный результат, что составило 11,5%.

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