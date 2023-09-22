На Урале ищут работников завода на зарплату в 200 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

На Урале ищут работников завода на зарплату в 200 тысяч рублей. Некоторым потенциальным сотрудникам предлагают бронь от мобилизации и компенсацию жилья. Данные взяты с порталов по поиску работы «HeadHunter» и «Зарплата.ру».

В Свердловской области критическая нехватка кадров. Работать на заводах некому. Поэтому зарплаты пришлось сильно повысить.

Уральский турбинный завод ищет начальника цеха с зарплатой от 200 тысяч рублей, слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования с зарплатой до 200 тысяч, токаря-карусельщика с зарплатой от 100 тысяч и других специалистов. «Евраз» готов платить электромонтеру от 207 тысяч рублей. Уральский завод гражданской авиации ищет начальника отдела развития программного обеспечения с зарплатой от 157 тысяч рублей.

Потенциальным работникам предлагают официальное трудоустройство по ТК РФ, ДМС, обучения, карьерный рост, корпоративные мероприятия – туристические слеты, концерты и другие виды активного отдыха, оплату спортивных секций, отсрочку от армии и многое другое.

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