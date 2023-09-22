Около свердловских трасс появятся 18 придорожных кафе, сервисов и гостиниц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рядом со свердловскими трассами появятся 18 новых придорожных кафе, сервисов и гостиниц. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства разработало алгоритм действий, благодаря которому это станет возможным.
- Чтобы построить кафе или заправку, необходимо правильно оформить и построить съезд или примыкание объекта к дороге. Для помощи в этих вопросах инвесторам в алгоритме прописали схему действий, сроки и перечень необходимых документов для строительства примыкания и ввода в эксплуатацию объекта придорожного сервиса – прокомментировали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 447 объектов дорожного сервиса. Чтобы корректно подать заявление для строительства придорожного объекта, в алгоритме указаны интернет-ресурсы, на которых можно найти владельца автодороги для согласования присоединения объекта.
в Департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что создание дорожных сервисов соответствует целям нацпроектов, которые связаны с предпринимательством и туризмом.
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